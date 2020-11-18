كابولوف: تصرفات أميركا تقوّض الوضع الأمني في أفغانستان

أكد المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف أن هناك الكثير من الضجيج حول تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول تسريع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” قال كابولوف: “ترامب سيسحب القوات لكن ليس كلها وهذا الأمر تأثيره ضعيف على الوضع في أفغانستان”، مضيفا: أن “هذه الحالة المزاجية التي تتعامل بها الولايات المتحدة تخلق المزيد من الضوضاء دون أن تحل المشاكل”.

واعتبر كابولوف أن تصرفات الولايات المتحدة غير مبررة وتقوض بطريقة ما الوضع الأمني في أفغانستان.