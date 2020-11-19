اختتام دوري كتائب البعث لكرة القدم

احتفالا بذكرى الحركة التصحيحية المباركة و بحضور الرفيق الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الشباب المركزي ، اختتمت بطولة دوري كتائب البعث لكرة القدم بالمباراة النهائية ، التي جمعت فريقي مركز حلب و مركز حمص في صالة الجلاء الرياضية بدمشق و التي انتهت بفوز فريق مركز حلب.

ليحصل فريق مركز حلب على المركز الأول ، يليه فريق مركز حمص بالمركز الثاني ، و حل فريق مركز درعا بالمركز الثالث.

قام الرفيق د. ساعاتي بتتويج الفرق الثلاثة الفائزة.



حضر المباراة النهائية كلا من الرفاق أمناء فروع الحزب في دمشق و ريف دمشق و جامعة دمشق و الرفيق رئيس جامعة دمشق و الرفيق قائد كتائب البعث في سورية و نائبه ، و الرفاق رؤساء مكاتب الشباب في فروع ريف دمشق و درعا و حلب و حمص ، و الرفاق قادة مراكز كتائب البعث في المحافظات.