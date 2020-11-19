الأرصاد: أمطار متوقعة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي ترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 40 كم/سا وخاصة في المناطق الشمالية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية يطرأ غدا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحيانا فوق المناطق الساحلية ويحذّر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط سرعتها أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.