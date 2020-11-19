بريطانيا تعلن نيتها خفض قواتها بأفغانستان

أعلنت بريطانيا أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة في خفض قواتها بأفغانستان.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم لشبكة سكاي نيوز: “إن بريطانيا ستحذو حذو الولايات المتحدة على الأرجح .. وأتوقع أنه إذا كانت واشنطن ستخفض في مرحلة فسنخفض أيضا”.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كلمة أمام البرلمان اليوم لتحديد الخطوط العامة لما توصلت إليه أكبر مراجعة للسياسة الخارجية والدفاع منذ ثلاثة عقود تخصيص 5ر16 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 22 مليار دولار إضافية للجيش خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقالت الحكومة البريطانية: إن زيادة الإنفاق العسكري ستعزز مركز بريطانيا باعتبارها صاحبة أكبر إنفاق دفاعي في أوروبا وثاني أكبر إنفاق في حلف شمال الأطلسي وسيسمح بزيادة الاستثمار في مجالات مثل الإنترنت والفضاء.