19, 11, 2020 - 9:35 مساءً

دمشق تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل

سورية   27

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بشدة زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن سورية تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وأشار المصدر إلى أن “زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية”.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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