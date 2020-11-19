دمشق تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن سورية تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.