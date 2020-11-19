رحيل عازف الكمان والموسيقي هشام الحموي

غيب الموت الموسيقي وعازف الكمان هشام الحموي في دمشق اليوم عن عمر ناهز السبعين عاما إثر معاناة مع المرض.

والحموي أحد أعلام عزف الكمان في سورية والوطن العربي ولد في دمشق سنة 1950 والده الملحن القدير زكي محمد الحموي الذي تتلمذ على يده وعلى يد عدد من كبار الموسيقيين السوريين وبعد أن عمل مع عدد من الفرق أسس وقاد فرقة ليالي الشرق الموسيقية التي عزفت مع نجوم الغناء في سورية والوطن العربي كما سجل بعزفه أسطوانات عدة لمقطوعات غنائية شهيرة اظهرت أسلوبه الخاص الديناميكي المتدفق.

وتحدث نائب نقيب الفنانين الموسيقي عازف الكمان هادي بقدونس في تصريح لـ سانا عن الراحل بأن إطلاق لقب أمير الكمان عليه لم يأت من فراغ بل لأنه كان من أمهر العازفين على الكمان في الوطن العربي فقاد فرقته في مهرجانات عديدة داخل سورية وخارجها لسنوات طويلة مع كبار المطربين في سورية والوطن العربي منهم جورج وسوف وملحم بركات وكان فنانا مبدعا وإنسانا محبا وصادقا لكل من عرفه لافتا إلى أن مرضه خلال السنوات الأخيرة أبعده عن الته التي عشقها كما عشقته.