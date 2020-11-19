عملية استباقية لملاحقة (داعش) في تلال حمرين بالعراق

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن القوات العراقية المشتركة بدأت اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” في تلال حمرين الفاصلة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقال اللواء في بيان أورده موقع السومرية نيوز “إن فرقة المشاة الخامسة وبإسناد من الحشد الشعبي والعشائري وشرطة العظيم شرعت اليوم بتنفيذ عملية استباقية في تلال حمرين” موضحا أن القوة فتشت عددا من القرى وتمكنت من تفجير 5 أوكار لتنظيم “داعش” الإرهابي وتفجير عبوات ناسفة.