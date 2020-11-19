غزة.. الاحتلال يستهدف الصيادين الفلسطينيين شمال القطاع

يواصل الكيان الإسرائيلي ممارساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، حيث جددت بحرية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استهداف الصيادين الفلسطينيين في البحر شمال قطاع غزة المحاصر.

وكالة معا ذكرت أن بحرية الاحتلال أطلقت النار باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال القطاع.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد التي تعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية وشرعوا بعمليات تجريف واسعة لأراضي الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله.. إن عشرات المستوطنين اقتحموا منطقة كفة المنزلة شرق القرية بحماية قوات الاحتلال وجرفوا اراضي الفلسطينيين بهدف توسيع مستوطنة مقامة في المنطقة.