معزياً بالمعلم.. وزير خارجية الصين: كرس حياته للدفاع عن سيادة سورية واستقلالها

أعرب عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية، وانغ يي، عن تعازيه بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم.

وبحسب مانقلت وكالة شينخوا عن وانغ، فقد ذكر برسالة التعزية أن المعلم كرس حياته للدفاع عن استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، ووقف بصلابة لحماية مصالح سورية والشعب السوري، وكافح بلا كلل حتى نهاية حياته، كما أن وطنيته ومهنيته جديران بالإعجاب وسيبقى في الذاكرة.

وأضاف بأن المعلم قدم إسهامات مهمة لتسهيل وتطوير العلاقات الودية التقليدية بين الصين وسورية، لافتا، في الوقت ذاته، إلى أن الصين تدعم الحكومة السورية والشعب السوري في حماية استقلال وطنهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية وتمضي في تعزيز العلاقات الثنائية الودية بين البلدين.