هيئة الكتاب تتحضر لإصدار مجلة المخطوط العربي الإلكترونية

انطلاقاً من أهمية التراث المادي واللا مادي تعتزم الهيئة العامة السورية للكتاب إصدار مجلة إلكترونية تحمل عنوان المخطوط العربي وتنشر كل ستة أشهر.

وضمن مساعي التحضير لإطلاق المجلة بحثت هيئة تحريرها خلال اجتماع في مبنى هيئة الكتاب آلية تبويب المجلة وسبل إضفاء طابع فريد على مضامينها والاستعانة بالخبرات السورية المشهود لها في هذا المجال.

وأوضح الدكتور ثائر زين الدين مدير عام الهيئة العامة السورية للكتاب أن المجلة ستنشر بحوثا شتى تصب في ميادين تحقيق رسائل في العلوم والحقول المعرفية المختلفة من اللغة والطب والفلك والأنواء والكيمياء إلى جانب نقد النصوص المحققة وأخبار المخطوطات وشؤونها كترميم المخطوطات ومصطلحاتها والخطوط المستعملة فيها وتراجم أعلام المحققين العرب وتقنيات التحقيق من التصحيف والتحريف وإخراج النص عن نسخة واحدة مبينا أن مقر المجلة سيكون ضمن مديرية إحياء التراث العربي في مقر هيئة الكتاب.

بدوره أكد رئيس تحرير المجلة الدكتور محمد رضوان الداية أن إطلاق هذا النوع من الإصدارات يضيف الكثير إلى العمل الثقافي ولا سيما أن دمشق بمحتوياتها تضم قدرا كافيا من المخطوطات للتعريف بها فضلا عن أن وجود الشابكة سيسهل عملية الحصول على الكثير من المخطوطات من شتى مكتبات العالم لتحقيقها والعمل عليها.

يشار إلى أن هيئة تحرير المجلة تضم الدكتور محمد قاسم مديرا للتحرير إضافة إلى عضوية الدكاترة مزيد نعيم ومحمد شفيق البيطار وعبد الناصر عساف وممدوح خسارة والباحث إياد الطباع وتانيا حريب مديرة مديرية التخطيط في هيئة الكتاب.