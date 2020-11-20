الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وتم اعتماد القرار بناء على توصية اللجنة الثالثة للجمعية العامة بأغلبية 163 صوتاً فيما عارضه كيان الاحتلال الإسرائيلي وأربع دول فقط في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها وفق بيان لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة التأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في أن تكون له دولته المستقلة.

ويشدد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي احتلت عام 1967 اضافة إلى التوصل لتسوية بين الفلسطينيين و”إسرائيل” استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

من جهته أوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن اعتماد القرار بأغلبية ساحقة دليل على أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بالرغم من محاولات الاحتلال المستمرة إحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت.