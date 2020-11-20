حالة الطقس خلال الأيام القادمة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد فوق المناطق الساحلية ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان في تلك المناطق مع هطلات ثلجية متوقعة على المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…..