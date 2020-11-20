فرق البريميرليج يقدمون “طلباً غريباً”

طالب العديد من مدربي أندية الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بمنع ضربات الرأس خلال التدريبات إذا أثبتت الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدم العمر.

ونقلت رويترز عن عدد من مدربي الأندية الانكليزية قولهم: “إذا أثبتت الأبحاث أن ضرب الكرة بالرأس 10 مرات خلال التدريبات سيسبب الخرف فعلينا منع ذلك وعلينا القيام بأي شيء من شأنه جعل الوضع أكثر أمانا”.

وجاء هذا الموقف من جانب المدربين بعد تسليط الضوء على هذه القضية عقب وفاة لاعب منتخب انكلترا السابق نوبي ستايلز الشهر الماضي.

وأصيب ستايلز وعدد من زملائه في منتخب انكلترا الفائز بكأس العالم 1966 بالخرف قبل وفاتهم بينما كشف بوبي تشارلتون 83 عاما لاعب مانشستر يونايتد عن معاناته من الخرف أيضا في الآونة الأخيرة.