الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد ثلاثة مراسيم تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وفيما يلي نص المراسيم..

المرسوم رقم 322

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور..

يرسم ما يلي..

المادة /1/ يسمى السيد الدكتور فيصل المقداد وزيرا للخارجية والمغتربين.

المادة /2/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-4-1442 هجري الموافق لـ 22-11-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم 323

رئيس الجمهورية

بناء على احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته.

يرسم ما يلي..

المادة /1/ ينقل السيد السفير الدكتور بشار الجعفري المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك من الوفد الدائم في نيويورك الى الادارة المركزية لوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة /2/ يسمى السيد الدكتور بشار الجعفري نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.

المادة/3/ يجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة /4/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-4-1442 هجري الموافق لـ 22-11-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المرسوم رقم 324

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته.

يرسم ما يلي..

المادة/1/ ينقل السيد السفير بسام الصباغ من سفارة الجمهورية العربية السورية في فيينا إلى الوفد الدائم في نيويورك ويعتمد مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة /2/ يجري تنفيذ النقل بما في ذلك مهلة الطريق خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة/3/ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-4-1442 هجري الموافق لـ 22-11-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد