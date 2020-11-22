الولايات المتحدة تسجل أكثر من 177 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المتخصصة بإحصاء إصابات كورونا تسجيل أكثر من 1448 وفاة وأكثر من 177 ألف إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الجامعة في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أن الأطباء في الولايات المتحدة سجلوا 177552 إصابة جديدة بالفيروس مشيرة إلى أنه “منذ بداية الوباء في البلاد تم تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة ووفاة أكثر من 255 ألف شخص فيما سجل تعافي أكثر من 5ر4 ملايين شخص”.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم المتضررة بالفيروس المستجد من حيث عدد الإصابات والوفيات الناجمة عنه.