شركة (سبوتنيك في) الروسية: لقاحنا أرخص بكثير من اللقاحات الأخرى

أعلنت شركة (سبوتنيك في) الروسية اليوم أن سعر لقاحها المضاد لفيروس كورونا سيكون “أرخص ثمنا بكثير” من اللقاحات الأخرى ومنها لقاحا (فايزر) و(موديرنا) الأمريكيان.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على تويتر أن “الأسعار المعلنة والبالغة 5ر19 دولاراً للجرعة الواحدة من لقاح (فايزر) وما بين 25 و37 دولاراً للجرعة الواحدة من لقاح (موديرنا) تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ ما بين 39 دولاراً و74 دولاراً للشخص الواحد حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من اللقاح لذا سعر لقاح (سبوتنيك في) سيكون أرخص بكثير من اللقاحين الآخرين”.

من جهته أشار متحدث باسم صندوق الاستثمار الروسي المباشر إلى أن سعر اللقاح الروسي (سبوتنيك في) سيحدد الأسبوع المقبل.

وكان الصندوق الروسي للاستثمار المباشر أكد مؤخراً أن فعالية (سبوتنيك في) بلغت 92 بالمئة وفق نتائج التحاليل المؤقتة لبيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي سجلته وزارة الصحة الروسية في الـ 11 من آب الماضي.