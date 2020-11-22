طرطوس.. السعي للحصول على تنازلات الأهالي لشق طرق زراعية جديدة

البعث ميديا – طرطوس – وائل علي

استعرضت رئيس مجلس المحافظة عليا محمود ونائب رئيس المكتب التنفيذي بسام حمودة وعضوي المكتب التنفيذي جابر حسن وأحمد عيسى واقع تنفيذ مشاريع الموازنة الذاتية والمستقلة لمجالس المدن والبلديات

في قطاعات بانياس والقدموس والشيخ بدر وطرطوس وصافيتا والدريكيش واعتمادات الموارنة المستقلة والذاتية لكل وحدة إدارية ونسب الإنفاق والإنجاز التي تراوحت بين الجيدة جدا والجيدة و المتوسطة…

فهناك بلديات بلغت نسب تنفيذها 100% فيما تدنت نسب التنفيذ في بلديات أخرى لأسباب مختلفة مثل تأخر المباشرة بالمشاريع التي تحتاج للتصديق مركزيا أو حاجة بعضها للمحروقات و السائل الزفتي و غيرها…

وجرى التأكيد على استكمال تنفيذ المشاريع بالمواصفات المطلوبة و إنفاق الأموال المرصودة و عدم التأخير و التلكؤ

والاهتمام بالواقع الخدمي و إيلاء الطرق الزراعية الأهمية المطلوبة و السعي للحصول على تنازلات الأهالي عن مسارات لتنفيذ طرق زراعية جديدة.