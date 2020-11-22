فوز الوثبة على الشرطة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم

فاز فريق الوثبة على الشرطة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

افتتح علي الصارم التسجيل من كرة مباغتة في الدقيقة الـ 17 وأضاف سعيد برو الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين الـ 37 والـ 90 ليرفع الوثبة رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط.

وكانت الجولة الرابعة انطلقت أمس بلقاء فريقي الحرجلة والساحل الذي انتهى بالتعادل السلبي وتختتم غداً بإقامة خمس مباريات تجمع الكرامة مع حطين والجيش مع الفتوة وتشرين مع الحرية وجبلة مع الوحدة والاتحاد مع الطليعة.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 9 نقاط ثم الوحدة والكرامة والجيش والوثبة بـ 7 نقاط لكل فريق ثم حطين ب 6 نقاط فجبلة والطليعة بـ 4 نقاط لكل فريق فالشرطة بـ 3 نقاط والحرية والساحل بنقطتين فالفتوة والاتحاد والحرجلة بنقطة واحدة لكل منهم.