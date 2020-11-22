مشروع المارينا السياحي حلم تنتظره طرطوس بأمل كبير

البعث ميديا – طرطوس- وائل علي

منحت وزارة السياحة رخصة إشادة سياحية لموقع مشروع المارينا على كورنيش مدينة طرطوس الذي يعتبر واحداً من نتائج ملتقى الاستثمار السياحي المنعقد بطرطوس عام 2019 إلى جانب التعاقد على /9/ مشاريع سياحية في مختلف المحافظات السورية…

يشار إلى أن مشروع المارينا السياحي العائدة ملكيته لمجلس مدينة طرطوس هو واحد من المشاريع التي تم التعاقد عليها لإقامة فندق من الدرجة الدولية (خمس نجوم) مع مارينا يخوت وفعاليات سياحية من سويات متعددة إضافة إلى فعاليات تجارية وخدمية وترفيهية متممة والمشروع تنفذه شركة أرمان للإدارة الفندقية والسياحية المحدودة المسؤولية بطاقة استيعابية /288/ غرفة فندقية و/522/ سرير و/29/ جناح و /847/ كرسي إطعام كحد أعلى للمطاعم من سوية 5 نجوم و800 كرسي كحد أدنى للمطاعم والكافيتريات من سوية نجمتين.

ويضم الموقع العام فندق ومركز تجاري ونادي صحي وعلاجي و/6/ كافيتريات مع الخدمات اللازمة وفعاليات رياضية ونادي للغوص ومدينة ألعاب مائية ومارينا يخوت مع متمماتها من محطة وقود ومركز إصلاح وصيانة.

فهل سيكون مشروع المارينا الحلم الذي تنتظره طرطوس بأمل كبير…؟