احتفالية أيام الثقافة السورية تنطلق غداً وتقدم أكثر من 90 نشاطاً على مساحة الوطن

تنطلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية تحت عنوان “ثقافتي هويتي” وفق برنامجاً ثقافياً منوعاً أعدته المديريات والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة احتفالاً بذكرى تأسيسها الـ 62 على مستوى دمشق والمحافظات.

وتشتمل الفعاليات التي تستمر لغاية يوم الـ 26 من تشرين الثاني الحالي على أكثر من 90 نشاطاً في المجالات الفنية والسينمائية والمسرحية والفكرية والتراثية تبدأ من حفل الافتتاح الرسمي بدار الأسد للثقافة والفنون ومعرض فني تشكيلي لمقتنيات الوزارة.

وتشهد الأيام التالية للاحتفالية معارض للأعواد الموسيقية مع عزف لرباعي العود السوري ولإصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب وللمخطوطات العلمية مع توزيع جوائز هيئة الكتاب الأدبية لعام 2020.

وستعرض مؤسسة السينما أفلاماً تعود لبداياتها وهي المخدوعون واليازرلي وسائق الشاحنة في صالاتها بدمشق والمحافظات.

أما مديرية المسارح والموسيقا فستكون حاضرة بفعاليات الاحتفالية من خلال عروض متنوعة للكبار والصغار منها مسرحية الأفعى والنسر للأطفال والعرض المسرحي الراقص أوركيديا ومسرحية الميترانباج.

الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون ستقدم أمسيتين موسيقيتين الأولى أوبرالية تحييها الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان والثانية يحييها الموسيقار صفوان بهلوان بمرافقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله.

مديرية التراث ستقدم عرضاً حياً ومباشراً لمسرح خيال الظل يتناول الوردة الشامية وأهميتها وحوارات مفتوحة حول خيال الظل وعرض أزياء تراثية للمحافظات ومعرضاً لصور فنية ولحرف يدوية.

وتقام ضمن الاحتفالية ندوتان فكريتان الأولى عن العالم الفلكي ابن الشاطر والثانية حول حوار الحضارات كما ستنظم مديرية الآثار والمتاحف معرضاً للقطع الأثرية المستردة في المتحفين الوطنيين بدمشق وحلب.

مديرية ثقافة الطفل سيكون لها نشاطات منوعة في جميع المحافظات منها عروض وأمسيات فنية ومسرحية وأدبية وورشات تراثية وحفل لأوركسترا معهد صلحي الوادي بقيادة المايسترو أندريه معلولي.

المصدر سانا