عبد اللهيان: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية إجراء ظالم

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الإجراءات القسرية الأحادية اللاإنسانية المفروضة على سورية هي إجراء ظالم ولا بد من رفعها.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه في طهران اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون “إن إيران ستستمر في الدفاع بقوة عن سورية وأمنها كدولة مهمة في المنطقة وستواصل دعم الجهود البناءة لمنظمة الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على وحدة أراضي سورية وسيادتها الوطنية وعودة الأمن المستدام إلى ربوعها”.

وشدد عبد اللهيان على أهمية استمرار عمل لجنة مناقشة الدستور مشيراً إلى أنه يتوجب على جميع الأطراف تحمل المسؤولية حيال ذلك.

من جانبه اعتبر بيدرسون أن جهود حل الأزمة في سورية تسير في مسار “جيد نسبياً” مشددا في الوقت ذاته على أن ‌‎الوضع الاقتصادي للشعب السوري يزداد سوءاً كما نوه بدور إيران في مكافحة الإرهاب في سورية ودعم عودة اللاجئين السوريين.