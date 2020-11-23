مجلس الوزراء يصدر قوائم جديدة لتعيين عدد من ذوي الشهداء العسكريين

بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط، أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء.

اللجنة أوضحت، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أن القائمة الجديدة شملت 226 شخصاً من ذوي الشهداء، ليصبح عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين، منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن، 4890 عقداً.

وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرزهم إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

كما أشارت اللجنة إلى أنه سيتم نشر الأسماء الجديدة تباعا على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك اليوم.