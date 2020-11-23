من ريف الحسكة.. الاحتلال الأمريكي يخرج رتل صهاريج معبأة بالنفط المسروق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتل شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط المسروق وبرادات وناقلات من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

مصادر أهلية من ريف منطقة اليعربية أفادت، وفقا لوكالة سانا، بخروج رتل يضم 49 آلية من صهاريج معبأة بالنفط المسروق وبرادات وناقلات عسكرية وشاحنات مختلفة مع عدد من المدرعات من قاعدتها غير الشرعية في منطقة خراب الجير بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.