هدف جديد للقوة الصاروخية اليمنية بالعمق السعودي

استهدف العصب الاقتصاد السعودي من جديد، ردا على استمرار العدوان السعودي على الشعب اليمني، فبعد المواقع التابعة لشركة أرامكو في ابقيق، وحقل الشيبة وجيزان وغيرها، هذه المرة كانت محطة توزيع شركة أرامكو في جدة، هدفا سائغا لدى القوات المسلحة اليمنية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أعلن أن استهداف المحطة في جدة نُفذ بصاروخٍ مجنح من نوع “قدس اثنين”، مبينا أن الإصابةَ كانتْ دقيقةً جداً.

وذكر سريع أنّ الصاروخَ “قدس اثنين” هو جيل جديد من الصواريخ المجنحة محلي الصنع، ودخلَ الخدمةَ بعدَ تجاربَ عملانية ناجحة.