أكثر من مليون و402 ألف وفاة بـ”كورونا” حول العالم

أفاد موقع وورلد ميتر بأن فيروس كورونا المستجد حصد أرواح مليون و402312 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وبحسب الموقع، فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ 59 مليونا و 533146 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات مليونا و402312 حالة وتعافى 41 مليونا و 173110 أشخاص.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الهندية عن 37975 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 18ر9 ملايين إصابة، فيما سجلت 480 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 134218 حتى الآن.

أما في ألمانيا فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس بمقدار 13554 حالة، ليصل الإجمالي إلى 942687 إصابة، فيما سجلت كذلك 249 حالة وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 14361 حالة.