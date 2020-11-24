السورية نغم علي تفوز بجائزة المعلم العالمي للعام 2020

استمراراً لمسيرة السوريين المبدعين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات ونيل استحقاق تكريمهم في المحافل الدولية، أعلنت منظمة خدمات تحفيز المعرفة العالمية “alert knowledge services” فوز المعلمة نغم علي من مدرسة الشهيد أحمد الشنبور بمدينة طرطوس بجائزة المعلم العالمي للعام 2020 حيث سيتم تكريمها من خلال حفل افتراضي في العشرين من كانون الأول القادم.

المعلمة نغم تعتمد أسلوباً متميزاً في التعليم تستخدم فيه مهاراتها في الرسم والغناء والموسيقا لتحريك روح المشاركة والتفاعل مع تلاميذ الصف الأول بمدرستها كطريقة للتعليم وإيصال المادة العلمية للتلاميذ ومساعدتهم على التعلم وتنمية المهارات بعيداً عن أسلوب التلقين.

بينت علي في تصريح لـ “سانا” أنه سبق لها أن تواصلت مع المنظمة منذ تشرين الثاني من العام الماضي وهي مسؤولة عن تعزيز جهود المعلمين ومكافأتهم في حال أحدثوا تغييراً إيجابياً في مجتمعهم مشيرة إلى أن جميع الدروس التي تقدمها خضعت لتقييمات عالمية ليس فقط في مجال النشيد إنما في الرياضيات كما قدمت لهم تعريفاً خاصاً بمهاراتها الأخرى فهي معلمة ومدرب مركزي بالمناهج المطورة.