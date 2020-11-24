ضبط منشأة لتصنيع أطعمة الأطفال مخالفة للشروط الصحية باللاذقية

وأوضح رئيس شعبة حماية المستهلك في مدينة اللاذقية المهندس سومر إبراهيم في تصريح له أن المنشأة موجودة خلف سوبر ماركت وعمد صاحب المنشأة إلى إخفاء المدخل إليها بوضع براد أمامه لتغطية المخالفة التي تتم فيها.

ولفت إلى أن المنشأة تفتقر لأدنى شروط السلامة والصحة حيث تم سحب عينات من المنتجات والتحفظ عليها لحين صدور نتائج العينات وإحالة الضبط للقضاء المختص.

من جهته لفت صفوان سعيد رئيس القطاع المعني في المديرية إلى أنه فضلاً عن كون المنشأة لا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية المطلوبة في ورشات تصنيع المواد الغذائية تم ضبط خلاطات ومواد تغليف ومواد أولية بحالة سيئة.

إلى ذلك ضبطت شعبة حماية المستهلك في مدينة جبلة مستودعاً يحوي أسطوانات غاز منزلي وصناعي بغرض الاتجار بالمادة حيث لفت المهندس سليمان المحرز في تصريح له إلى أن المستودع تم ضبطه في حي ضاحية الأسد ويحوي 25 أسطوانة غاز منزلي وأسطوانتين للغاز الصناعي وتم تنظيم ضبط الاتجار بالغاز بطريقة غير مشروعة بحقه ومصادرة أسطوانات الغاز وإغلاق المحل بالشمع الأحمر أصولاً.