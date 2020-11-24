قتلى ومصابون من مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة مفخخة في عفرين بريف حلب

قتل عدد من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون بينهم مدنيون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي والتي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن سيارة مفخخة انفجرت قرب حاجز للمجموعات الإرهابية التابعة لقوات الاحتلال التركي عند سوق الهال بالقرب من منطقة الصناعة في مدينة عفرين ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وجرح عدد من المدنيين وأضرار مادية في المكان.

وقتل خمسة إرهابيين من مرتزقة النظام التركي وأصيب أكثر من 18 آخرين في وقت سابق اليوم بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.