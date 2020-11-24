مقرا بهزيمته..ترامب يعطي الضوء الأخضر للبدء بعملية نقل السلطة

أقرّ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ضمنيا بفوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية من خلال السماح لفريق الأخير بإمكانية الوصول إلى التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة.

وزعم ترامب الذي ظل حتى اللحظة الأخيرة يرفض الإقرار بهزيمته ويتمسك بالسلطة في تغريدة على “تويتر” مساء أمس: أن قراره بشأن نقل السلطات كان من أجل مصلحة البلاد، داعيا إميلي مورفي مديرة وكالة الخدمات العامة وفريقها للقيام بما يجب فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، كما طلب من فريقه أن يفعل الشيء نفسه، لكنه أضاف بأنه سيواصل اعتراضه على النتائج على أمل الفوز في النهاية.

من جهته بدأ بايدن بالفعل بإعلان أسماء أعضاء إدارته دون انتظار الحصول على تمويل حكومي أو تسليم ترامب واختار كبار أعضاء فريق السياسة الخارجية مستعينا بمساعده المقرب أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية وجون كيري السيناتور السابق والمرشح الرئاسي الديمقراطي لعام 2004 ليشغل منصب المبعوث الخاص بالمناخ كما اختار جيك سوليفان مستشارا للأمن القومي وليندا توماس غرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وفي خطوة نحو تغيير سياسات الهجرة المتشددة لترامب اختار بايدن المحامي أليخاندرو مايوركاس الذي ولد في كوبا لرئاسة وزارة الأمن الداخلي.