موقع تشيكي: نظام أردوغان حوّل تركيا لدولة إمبريالية عدوانية

أكد موقع أورابيا الإلكتروني التشيكي أن تركيا تحولت في ظل نظام رجب طيب أردوغان إلى دولة إمبريالية عدوانية لا تتورع عن ارتكاب الجرائم واستهداف الشعوب، بدءا من سورية وليبيا والجزر اليونانية وانتهاء بإقليم ناغاورني قره باغ.

وأضاف الموقع: أن النظام التركي يسعى لإحياء الامبراطورية العثمانية التي كانت من أفظع الإمبراطوريات في التاريخ البشري ويرتكب انتهاكات واعتداءات متواصلة على الدول الأخرى بدعم من الغرب الذي يقدم له الأسلحة ويدعمه اقتصاديا.

وأكد الموقع أن السياسة التوسعية العدوانية لهذا النظام تمثل الآن واحدة من أكبر التهديدات بالنسبة للشعوب السلافية وأوروبا، لافتا أن أردوغان وزمرته لا يخفيان رغبتهما بتغيير الوضع الجيوسياسي للمنطقة كلها بالعنف.