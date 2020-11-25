“أرجوان” يشارك بمهرجان الكورال العالمي المخصص للسلام

يشارك “كورال أرجوان” في “مهرجان الكورال العالمي للمسرح الموسيقي – المخصص للسلام”، “World Choir Festival on Musical – Dedicated to peace” الذي يعد أضخم حدث كورالي عالمي.

يقول بشر عيسى مؤسس، فريق أرجوان ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقا بطرطوس: ببالغ السرور والفخر يشارك كورال أرجوان (الكبار) ممثلاً لسورية في أكبر تظاهرة كورالية عالمية مخصصة للسلام، ويكون له شرف افتتاح مهرجان الكورال العالمي للمسرح الموسيقي – المخصص للسلام ممثلاً لسورية.

يقام المهرجان بنسخته الإلكترونية (تم تسجيل الأعمال مسبقاً) في مدينة تسالونيكي – اليونان يومي السبت والأحد 28 – 29 تشرين الثاني 2020، وقد تم اختيار كورال أرجوان من بين مئات الكورالات والجوقات العالمية ليكون ضمن 72 كورال من 43 دولة من جميع قارّات العالم.

ويقول “عيسى”: لقد شرّفنا المهرجان بأن يفتتح عروضه بكورال أرجوان، وبفيلم قصير عن سورية يوم السبت 28 تشرين الثاني 2020 الساعة السابعة مساء بتوقيت سورية واليونان، وسيبث المهرجان على التلفزيون اليوناني وعلى الفضائيات اليونانية والأوروبية وعلى قناة اليوتيوب الخاصة.

وسيحصل جميع المشاركين في المهرجان على جائزة “غصن الزيتون الذهبي” تقديراً لمشاركتهم، وعربوناً للسلام والمحبة بين الشعوب.

البعث ميديا- طرطوس – وائل علي