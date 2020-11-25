الدفاع الروسية: عودة نحو ألفي لاجئ إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عودة أكثر من ألفي لاجئ إلى إقليم قره باغ خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الدفاع الروسي اللواء إيغور كوناشينكوف قوله إن “أكثر من ألفي لاجئ عادوا إلى ناغورني قره باغ من أراضي أرمينيا بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية” مضيفا أن “مجموع من عادوا بالفعل بلغ نحو 15 ألفا من السكان من الذين أجبروا في السابق على مغادرة منازلهم في ناغورني قره باغ بسبب الأعمال القتالية”.

وكانت أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا في التاسع من تشرين الثاني الجاري اتفاقا لوقف شامل لإطلاق النار في ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر نفسه حيث نص على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.