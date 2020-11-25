دراسة: “كورونا” يمكن تعديله صناعياً

أظهرت دراسة جديدة في الولايات المتحدة أن فيروس كورونا “يمكن تعديله صناعياً”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن عالم الفيروسات يفغيني كونين وهو باحث في المركز الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية قوله إن الدراسة التي أشرف عليها تشير إلى أنه يمكن تعديل فيروس كورونا بشكل مصطنع مشيراً إلى أن هذا الفيروس يحتوي على جزء مشبوه من الجينوم والذي وفقاً للاستنتاجات العلمية لا يمكن أن يظهر إلا عن طريق التكرار أو إعادة التركيب مجدداً مع جينومات نفس الفيروس.

وقال كونين “الطريقة الوحيدة لإثبات ذلك هي إعادة التركيب مع بعض الجينات الخلوية”.

وأضاف كونين أن ذلك يمكن أن يحدث عندما يكون فيروس كورونا في جسم حيوان بما في ذلك الخفافيش.

وكانت دراسة أمريكية سابقة كشفت أن فيروس كورونا يراكم الطفرات الجينية وأن إحدى هذه الطفرات جعلته أكثر عدوى بينما تعقد أخرى عمل منظومة المناعة.