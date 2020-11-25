ضابط تركي: أردوغان دعم الإرهاب في سورية

أكد ضابط سابق في الجيش التركي أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان زود التنظيمات الإرهابية في سورية بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بشكل غير قانوني في دليل جديد على دعم هذا النظام للإرهابيين الذين سفكوا دماء الشعب السوري.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن الضابط السابق نوري جوكهان بوزكير المقيم في أوكرانيا قوله في مقابلة مع صحيفة (سترانا) الأوكرانية إنه أشرف بنفسه على تزويد التنظيمات الإرهابية في سورية عام 2012 بالأسلحة مقراً بأنه “كان يتم إرسال الأسلحة الصغيرة والذخيرة ومن بعد ذلك تم إرسال أنظمة الصواريخ المحمولة والمتفجرات وقطع غيار الأسلحة”.

وأشار بوزكير إلى أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 تم عقد 49 صفقة سلاح لصالح التنظيمات الإرهابية في سورية وكان يتم وضع الأسلحة في صناديق وفوقها الخضراوات والفاكهة لافتاً إلى أنه اشترى أسلحة من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى نيابة عن تركيا خلال الفترة المذكورة ونقلها إلى الإرهابيين في سورية.

وأفاد بوزكير بأن “أموال الأسلحة كانت تأتي من قطر في حاويات حيث أرسلت الدوحة 7 حاويات مليئة بالدولارات إلى تركيا وبعدها تم نقلها لقاعدة عسكرية” وأن الشحنة كانت تتراوح بين مليونين وأربعة ملايين دولار وأن المدفوعات لتجار الأسلحة تتم نقداً وكانت تنقل الأموال إلى الخارج بمساعدة المخابرات التركية من خلال حقائب كبيرة.

وأشار بوزكير إلى أن النظام التركي نقل بشكل غير قانوني أيضاً أسلحة وذخيرة إلى مناطق أخرى عديدة في آسيا وإفريقيا.

وأثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية تورط نظام أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية بدعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية إضافة إلى جعل تركيا ممراً لعبور آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية.