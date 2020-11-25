طهران تدعو الإدارة الأمريكية المقبلة لإدانة سياسات ترامب تجاهها

أكدت إيران أنه على الإدارة الأمريكية المقبلة إدانة سياسات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بحقها والتعويض عن أخطاء واشنطن السابقة تجاهها.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم: إنه “إذا اعتمدت الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية الاحترام المتبادل سيكون حل المشاكل سهلا”، مضيفا “يجب على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعمل على إصلاح وتعويض الأخطاء التي ارتكبت في الإدارة السابقة واصلاح السياسات غير الصحيحة”.

وأضاف روحاني: أن ترامب “ارتكب أبشع الجرائم والأعمال الإرهابية والوحشية في تاريخ أمريكا ضد الشعب الإيراني”، معتبرا أن نهاية عهد ترامب تمثل انتصارا للشعب الايراني وهزيمة حاسمة للعدو في الحرب الاقتصادية.

وقال روحاني: إن “سياسة إيران هي الالتزام مقابل الالتزام وتقليل التوتر مقابل تقليل التوتر وإذا كانت هناك مثل هذه الإرادة لدى حكام الولايات المتحدة المستقبليين فمن السهل حل المشكلة”، منوها بأنه في حال عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي فسيتم حل الكثير من المشكلات.

وأضاف: “يمكن لكل من إيران وأمريكا إعلان العودة إلى ما ينص عليه الاتفاق النووي”، مبينا أن بلاده “ومنذ ثلاث سنوات تعيش حربا اقتصادية ولكن بمقاومة الشعب تخطينا الضغوط وهذه الحرب الظالمة”.

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف في كلمة خلال اجتماع للمجلس: أن “اجتياز العقوبات يتطلب تعزيز قدرات أبناء الشعب الإيراني إذ يمكن رفع الحظر من خلال جعله عديم الجدوى” مضيفا “إننا سنصدق على موازنة دقيقة للعام القادم برؤية إصلاح شامل للبنية الاقتصادية”.