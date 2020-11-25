مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” في الجزيرة

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على آلياتهم ونقاط انتشارهم في الرقة والحسكة ودير الزور.

وأفادت مصادر محلية بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تابعة لمسلحي ميليشيا (قسد) قرب قرية الحمام غرب الرقة ما أسفر عن إصابة ثلاثة مسلحين بجروح بليغة.

وفي دير الزور تواصلت عملية استهداف مجموعات الميليشيا وتحركاتها حيث ذكرت مصادر محلية من الريف الشمالي الغربي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارة لميليشيا (قسد) في بلدة محيميدة ما أدى إلى وقوع إصابات مباشرة في صفوف للمسلحين الذين كانت تقلهم.

وفي الحسكة أشارت مصادر محلية إلى أن مسلحاً من ميليشيا (قسد) قتل جراء استهدافه بطلق ناري من قبل مجهولين في مدينة تل براك بالريف الشمالي الشرقي.