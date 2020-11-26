إيران: ضرورة احترام سيادة سورية والخروج الكامل للقوات الأجنبية غير الشرعية المتواجدة فيها

أكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سورية والخروج الكامل للقوات الأجنبية غير الشرعية المتواجدة على أراضيها مبينا أن بعض الدول تسعى لإطالة أمد الأزمة فيها.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية أمس قال روانجي وفقا لوكالة فارس “إن بعض الدول بفرضها إجراءات الحظر الأحادية ضد الشعب السوري ومنعها الجهود الدولية الرامية لعودة اللاجئين السوريين وكذلك خلق عقبات في طريق العملية السياسية تسعى لإطالة أمد الأزمة في سورية وفرض إرادتها على شعبها”.

وأضاف روانجي “إن القوات الأميركية باحتلالها أجزاء من سورية تحت مزاعم مكافحة الإرهاب تدعم بعض الجماعات الإرهابية مثل جبهة النصرة وهي منهمكة بنهب نفط وثروات الشعب السوري”.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب السوري من الضغوط الناجمة عن تفشي كورونا فإن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه تزيد معاناته مؤكدا أن هذه الإجراءات محكومة بالفشل لأنها غير قانونية وغير إنسانية.

ورحب روانجي بالجهود المبذولة للحل السياسي للأزمة في سورية مشيرا إلى أنه بموازاة هذا المسار ينبغي تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمارها وكذلك عودة اللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم .

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سورية مؤكدا أن الجولان السوري المحتل أرض سورية وأن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إليه تمثل خطوة استفزازية.