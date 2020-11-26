اتحاد كرة القدم يستبعد اللاعب عمر خريبين من المنتخب الأول

أعلن اتحاد كرة القدم استبعاد اللاعب عمر خريبين من تمثيل المنتخب الأول وإيقافه عن كل الأنشطة المتعلقة بالاتحاد بشكل نهائي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر اتحاد كرة القدم بدمشق قال رئيس الاتحاد العميد حاتم الغايب: “استبعاد اللاعب خريبين جاء بقرار فني من قبل التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب خلال المعسكر الذي أقامه المنتخب مؤخرا في دولة الامارات العربية المتحدة في إطار التحضيرات لاستكمال التصفيات الآسيوية لكأس آسيا وكأس العالم”.

واستعرض الغايب تحضيرات المنتخب خلال معسكره التدريبي بالإمارات والإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين والنقاط الإيجابية التي استفاد منها الكادر التدريبي والإداري خلال المباراتين التجريبيتين أمام منتخبي الأردن وأوزبكستان.

وعلى صعيد الدوري المحلي للدرجة الممتازة بين رئيس اتحاد كرة القدم أن الاتحاد يعمل على تسويق الدوري ونقل المباريات فضائيا بالشكل الأمثل بما يضمن تحقيق عوائد جيدة للأندية وتقديم خدمة بصرية أفضل للجمهور بما يساعد على تطوير مستوى كرة القدم والذي ينعكس بدوره إيجابا على منتخباتنا الوطنية.

وكان منتخبنا أقام معسكرا تدريبيا في الإمارات استمر نحو تسعة أيام أجرى خلاله مباراتين تجريبيتين مع منتخبي أوزبكستان والأردن حيث فاز في الأولى بهدف دون رد فيما خسر الثانية بهدف دون رد في إطار استعداداته لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم وكأس آسيا علما أنه يتصدر مجموعته بالتصفيات برصيد خمس عشرة نقطة حصدها من خمس مباريات.