التعليم العالي تصدر تعليماتها حول الدورة التكميلية لطلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تعليماتها حول الدورة التكميلية لطلاب الدراسات العليا “الماجستير” في الجامعات الحكومية.

وبينت الوزارة في تعميم لها أنه في حال كان عدد سنوات المقررات سنة واحدة يحق للطالب المستجد التقدم إلى الامتحان التكميلي إذا كان يحمل مقررين على الأكثر أما إذا بقي لديه أكثر من مقررين يعد راسبا أما الطالب الراسب فيحق له التقدم إلى الامتحان التكميلي إذا كان يحمل مقررين على الأكثر أما إذا بقي لديه أكثر من مقررين يعد مستنفدا.

وفي حال كان عدد سنوات المقررات سنتين فإن الطالب في السنة الأولى لا يستفيد من الامتحان التكميلي فيما يستفيد الطالب في السنة الثانية من هذا الامتحان إذا بقي لديه مقرران على الأكثر “من السنة الأولى والثانية” أما إذا بقي لديه أكثر من مقررين يعد راسبا.

ووفق التعميم إذا كان الطالب راسبا في السنة الأولى وترفع إلى السنة الثانية يحق له الدخول إلى الامتحان التكميلي إذا بقي لديه مقرران على الأكثر “من السنة الأولى والثانية” أما إذا كان عدد المقررات أكثر من مقررين يعد مستنفدا.

وإذا لم يرسب الطالب في السنة الأولى وترفع إلى السنة الثانية فيحق للطالب المستجد في السنة الثانية التقدم إلى الامتحان التكميلي إذا كان يحمل مقررين على الأكثر “من السنة الأولى والثانية” أما إذا بقي لديه أكثر من مقررين يعد راسبا.

ويحق للطالب الراسب في السنة الثانية التقدم إلى الامتحان التكميلي إذا كان يحمل مقررين على الأكثر “من السنة الأولى والثانية” فيما يعد مستنفدا إذا بقي لديه أكثر من مقررين.

وكان مجلس التعليم العالي أقر في شهر تموز الماضي لأول مرة دورة تكميلية لطلاب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2019-2020 للطالب النظامي الذي يحمل مادتين كحد أقصى وحدد موعد بدئها في 6 -12-2020 ولغاية 17-12-2020.