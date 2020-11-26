اللجنة الوزارية تختتم جولتها في حلب

اختتمت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشروعات بحلب اليوم جولتها بزيارة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة شملت مشروع تجميل سوق الهال القديم في مركز المدينة والذي تتم إعادة تأهيله وتخصيصه كسوق سياحي استثماري تراثي ينسجم مع الطابع العمراني للمدينة القديمة.

كما زارت اللجنة معهد المراقبين الفنيين الذي تم اعتماده مركزا للتدريب المهني ويتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان ومعمل تدوير الأنقاض في الراموسة واطلعت على أعمال تأهيل منشاة دواجن الزربة التي تضم 37 حظيرة وأعمال تأهيل وصيانة مركز هاتف وبريد الزربة.

وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح صحفي أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب في محافظة حلب وبما يسهم بإعادة دوران عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي وتوفير البيئة الملائمة لإعادة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

وبين الدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب في تصريح لمراسل سانا أن مشروع سوق الهال القديم تم تغيير صفته العمرانية لتصبح سياحية استثمارية تجارية وتتم حاليا أعمال التأهيل في البنى التحتية والواجهات والتي وصلت نسب الإنجاز فيها إلى 80 بالمئة ويضم السوق 189 محلا تجاريا ومولا وصالات للأفراح وألعاب الأطفال وبلغت تكلفة ما تم تنفيذه حتى الآن 500 مليون ليرة سورية وهناك 500 مليون ليرة سورية أخرى تم رصدها لإنجاز باقي الأعمال وطرح الأخرى للاستثمار وفق نظام B.O.T.

وفي معهد المراقبين الفنيين الذي تم اعتماده مركزا للتدريب المهني تحدث المهندس محمد عبد الوهاب مدير المركز عن دوره بتأهيل المتدربين لقطاع البناء والتشييد واستقطابه المسرحين من خدمة العلم والتدريب على حرفة التمديد الكهربائي للمنازل.

وفي معمل تدوير الأنقاض في الراموسة بين المهندس محمد العلي رئيس شعبة تدوير الأنقاض في مجلس مدينة حلب أنه تم إحداث المعمل بهدف إعادة تدوير الأنقاض التي خلفتها الاعتداءات الإرهابية والاستفادة منها بإنتاج البلوك ورديف للعمار.

وفي منشأة دواجن الزربة بين الدكتور ياسين دياب مدير المنشأة أنه تتم الآن أعمال تأهيل وصيانة 7 حظائر مخصصة لتربية الدجاج البياض والفروج بتكلفة 751 مليون ليرة لافتا إلى أنه تتم حاليا تربية ستة آلاف صوص فروج.

وفي مركز الزربة للاتصالات بين المهندس أنور رهوان مدير فرع اتصالات حلب أن أعمال الترميم والتأهيل تشمل البنى التحتية والبناء الإنشائي وتبلغ قيمة عقد التنفيذ 50 مليونا و900 ألف ليرة سورية وبمدة تنفيذ 90 يوما مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 65 بالمئة وأن المركز يخدم نحو خمسة آلاف مشترك.

شارك في الجولة وزير الصناعة زياد صباغ ومحافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور.