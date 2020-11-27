استشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم أرضي في محيط عين عيسى بريف الرقة

استشهد طفلان وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر محلية لـ سانا إن لغماً أرضياً من مخلفات الإرهابيين انفجر صباح اليوم في مكان تواجد عدد من الأطفال في محيط قرية أبو صرة بريف مدينة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب باستشهاد طفلين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

يشار إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في مناطق انتشارها ضمن الأراضي الزراعية والقرى التي أنشؤوا فيها مقرات وتحصينات وغالباً ما تنفجر هذه الألغام بالسكان المدنيين من أهالي هذه المناطق.