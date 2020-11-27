اغتيال عالم نووي إيراني قرب طهران

أعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده إثر هجوم تعرض له اليوم قرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “هاجمت عناصر إرهابية مسلحة اليوم سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة البحث والابتكار بوزارة الدفاع وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين أصيب العالم النووي بجروح خطيرة حيث نقل إلى المستشفى” مضيفة أنه “للأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه”.

وكانت وكالة فارس أفادت في وقت سابق اليوم بأن فخرى زاده تعرض للاغتيال بعملية تفجير وإطلاق نار في ابسرد بمنطقة دماوند قرب طهران مضيفة إن الجهود جارية لمحاولة إنقاذه والمصابين الآخرين معه.

ويعتبر فخري زاده من أبرز العلماء النوويين وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي لصناعة الصواريخ.