ريف دمشق.. اختتام الدورة التدريبية لبناء الشخصية وتنمية المهارات القيادية

اختتمت الدورة التدريبية لبناء الشخصية وتنمية المهارات القياديةالتي أقامتها مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية بريف دمشق بالتعاون مع معهد الإعداد الإعلامي وشعبة الغوطة الغربية في المركز الثقافي العربي في ببيلا.

استمرت الدورة ل3 أيام شارك فيها 30 متدرب من الرفاق المتميزين من الدورة العاشرة للمدرسة ولعدد من الفعاليات والكفاءات الأهلية والمحلية.

وأشرفت على الدورة د.فاتن نظام المدربة الدولية المعتمدة والأستاذ الاعلامي معين ابراهيم مدير معهد الاعداد الإعلامي بدمشق، بحضور الكادر الإداري لمدرسة الإعداد ممثلا بالرفيق عبد الكريم ونوس مدير المدرسة والرفيقان تامر الأسعد الموجه وماجد وهبي أمين السر.

وقد تضمنت الدورة 3جلسات ب 3 أيام مايلي:

1.استراتيجيات الحياة T3.

تقبل وتقدير الذات لبناء الشخصية لابد من بناء الذات وتنميتها لإمكانية تطويرها واكتساب نمط الشخصية المميزة

2. تعاملك مع الآخرين

يرتبط نجاح أي شخصية بتواصلها الجيد مع الآخر والأقوى بناء العلاقات العامة الصحيحة.

3. التوازن بجوانب الذات والعمل على التخطيط وتحديد الهدف.

4. بناء الشخصية القيادية، صفاتها، خصائصها، وتأثيرها بالآخرين.

والفرق بين المدير والقائد.

5. أتيكيت العلاقات العامة.

تعريف الاتيكيت وضرورته بالمجتمع ليس الاتيكيت الشوكة والسكينة إنما هو اللياقة والأناقة واللياقة بالأسلوب والتعامل.

أتيكيت التحية والتعارف والاستماع والتعامل

أتيكيت اللباس في كل مناسبة ولغة الجسد وفلسفة الألوان

أنواع العلاقات العامة وطرق نجاحها.

وأشاد مدير المعهد بالتعاون وبالدورة الرابعة لصقل الشخصية التي نفذتها المدرسة بالتعاون مع معهد الاعداد الاعلامي.

ونقل الرفيق مدير المدرسة للمتدربين اهتمام وتشجيع القيادة المركزية لحزبنا العظيم وفرع ريف دمشق لهكذا دورات، مؤكدا على ضرورة تطبيق ماتعلموه في هذه الدورة وغيرها على أرض الواقع ونقلها للرفاق ونشرها في المجتمع.