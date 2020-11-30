العادلي: عقوبات واشنطن على سورية يثبت نهجها الاستبدادي

أكد السيد العادلي رئيس حزب شباب مصر أن تعنت الإدارة الأمريكية وإصرارها على مواصلة فرض اجراءات قسرية أحادية على سورية يؤكد تآمرها مع العدو الصهيوني في مخططاته واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية ويثبت النهج الاستبدادي لواشنطن.

وأشار العادلي في تصريح خاص لـ “سانا” إلى أن هذه الإجراءات تفرضها الولايات المتحدة بشكل فردي على سورية وهي ترعى وتدعم في الوقت نفسه الجرائم التي ترتكب بحق السوريين مشدداً على ضرورة مواجهة الهمجية الأمريكية وإفساد مخططها في المنطقة العربية وسورية على وجه الخصوص.

وانتقد رئيس حزب شباب مصر الصمت الدولي عن الانتهاكات الأمريكية المستمرة في حق سورية وشعبها من نهب وسرقة لثرواتها الغنية ومساندة الإرهابيين فيها بهدف الإبقاء على الأوضاع ملتهبة في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل غطاء كاملاً للمنطقة العربية وبوابة مهمة لها.

ونوه العادلي بتماسك الشعب السوري بجميع مكوناته في مواجهة هذه التحديات داعياً شعوب المنطقة إلى مساندته والتضامن معه لكشف المخطط المشبوه الذي يديره العدو الأمريكي وينفذه النظام التركي مشدداً على أن ما يتعرض له الشعب السوري كشف عن الوجه القبيح للاستعمار الأمريكي الذي يخدع العالم باسم الديمقراطية والشعارات المزيفة.