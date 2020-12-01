الاحتفال بتسيب تلاميذ الصف الأول إلى منظمة طلائع البعث

ح٤لب – معن الغادري

لمناسبة الذكرى الرابعة لانتصار حلب على الإرهاب وتحت شعار ( بالتعاون والعمل نحقق الأمل أقيم اليوم في وحدة سليم ملكو جرباقة في الحيدرية حفلاً لتنسيب تلاميذ الصف الأول إلى منظمة طلائع البعث وذلك بحضور الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعزب عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث وأهالي المنتسبين .

وبين الرفيق منصور أن حفل التنسيب يتزامن مع احتفالات شعبنا بالذكرى الخمسين للحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد الذي أهدى هؤلاء الأطفال منظمتهم التي ترعاهم وتعتني بهم، كما يتزامن الحفل مع الذكرى الرابعة لانتصار حلب على الإرهاب الذي حاول جاهداً أن يقتل براءة الطفولة وخطف الفرحة من شفاه الأطفال ليزرع بدلاً عنها الحقد والكراهية في نفوس النشىء والمجتمع عموماً ، داعياً إلى مضاعفة الجهود مع هؤلاء الأطفال لتصحيح ما زرعه الإرهابيون في عقولهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

وأوضح الرفيق أمين الفرع أن الحرب الإرهابية التي شنت ضد سورية كان هدفها إركاعها وتحييدها عن مبادئها وأهدافها وحرفها عن مسارها القومي والعروبي ، إلا أن مآرب هذه الحرب وداعميها فشلت أمام صمود السجشعب السوري وصلابة الموقف السوري الذي كان دائماً داعماً لمحمور المقاومة ضد قوى الشر والبغي ، ومن هنا كانت وستبقى سورية شوكة في حلوق أعدائها الذين يأتمرون بالصهيونية ودول التحالف الاستعماري ، مؤكداً أن المعركة مستمرة حتى تحقيق النصر على كامل تراب الوطن بقيادة الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية الذي قاد سفينة الوطن بكل حكمة واقتدار إلى بر الأمان .

من جانبه أكد الرفيق عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث أننا عندما نقيم هذه الاحتفالات الوطنية وننظر إلى محيط هذا المكان الطاهر والمقدس، نرى ما عاثت به يد الإرهاب، لافتاً أن حلب باقية صامدة تعلم أبناء الوطن جميعاً كيف يكون الصمود والتمسك بتراب الوطن، مشيراً أننا في هذه الاحتفال جميعاً شركاء من رفاقنا الطليعيين وصولاً إلى أعلى الهرم بالسلطة السياسية في هذه المحافظة وسنتشارك جميعنا في إعادة إعمار الوطن وبنائه.

بدورها بينت الرفيقة رنا يوسف رئيس مكتب التربية والطلائع الفرعي أن هذه المنظمة التي تربي أطفالنا وتعتني بهم، نعتز بها، موجهة الشكر لكل من يقوم بهذه المهرجانات والاحتفالات التي تدخل البهجة والسرور إلى قلوب أطفالنا.

وتخلل الحفل عروض فقرات فنية جسدت معاني الوفاء والإخلاص والتضحية في سبيل الوطن ، بالإضافة إلى بعض العروض الراقصة من الفلكور الشعبي الحلبي والكردي .

وعلى هامش الاحتفال افتتح معرضاً لمنظمة طلائع البعث فرع حلب في وحدة أحمد أسود، وتضمن المعرض لوحات ورسومات فنية تعبيرية والعديد من الحرف التراثية.

حضر الاحتفالية مصطفى جيلو عضو منظمة طلائع البعث في سورية وأمناء الشعب الحزبية ونقيب المعلمين ومدير التربية وعدد من أعضاء قيادة الشعب وحشد من المهتمين والمعنيين في قطاع التربية والطلائع.

تصوير – يوسف نو