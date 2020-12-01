كورونا يغزو إيران والهند وروسيا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13881 إصابة و382 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريح لها اليوم.. إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران بلغ 975951 حالة وبلغ عدد الوفيات 48628 بينما تعافى 677963 شخصاً.

وسجلت الهند 31118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أقل عدد يومي منذ ال 17 من الشهر المنصرم.

وأفادت وزارة الصحة الهندية في أحدث بياناتها بأن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن وصل إلى 46ر9 ملايين لكن العدد اليومي للحالات الجديدة لا يزال أقل من 50 ألفا وهو الرقم المسجل في السابع من الشهر الماضي.

و أضافت الوزارة أنه تم كذلك تسجيل 482 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 37621 حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل ارتفاع نسبي في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار وباء كوفيد19 في روسيا في تقريرها اليومي أنه تم خلال الساعات الماضية تسجيل 569 وفاة ليبلغ بذلك عدد الوفيات جراء الفيروس منذ انتشاره 40464.

وأوضحت الغرفة أنه تم أيضا تسجيل 26402 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في 85 إقليما روسيا من بينها 6524 إصابة في العاصمة موسكو و3697 أخرى في بطرسبورغ و1104 إصابات في مقاطعة موسكو.

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ حتى الآن في روسيا مليونين و322056 فيما وصل مجموع المتعافين منه إلى مليون و803467 شخصا.