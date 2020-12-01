” لا إهمال ولا تهويل” حملة توعية لمواجهة كورونا في السويداء

السويداء_ رفعت الديك

انطلقت في السويداء اليوم حملة احترازية تحت عنوان ” لا إهمال ولا تهويل ” لمواجهة وباء كورونا

الحملة التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجمعيات الأهلية تستمر لمدة خمسة عشرة يوما وتتضمن توزيع بروشورات توعية وآلاف الكمامات المقدمة من جمعية البراعم لرعاية الطفولة .

محافظ السويداء المهندس همام دبيات أشار إلى أن التعويل الأول على وعي المجتمع في محافظة السويداء الذي يتصف بالثقافة العالية وأعلى نسبة تعليم في القطر والقيادات الدينية والاجتماعية التي تساهم في رفع الوعي وتكريس قيم الأهل والأجداد في التعاون والتكاتف والوقفات التاريخية المشهودة

مؤكدا أن الحملة تأتي في إطار تعزيز الوعي لمواجهة كورونا ودق ناقوس الخطر حول خطورة التراخي في مواجهته وحث المواطنين على ارتداء الكمامة والتباعد المكاني والتعقيم وتجنب الأماكن المزدحمة وتهوية أماكن العمل والسكن.

وانطلقت الحملة إلى مديرية التربية وغرفة التجارة والصناعة ومجلس المدينة ومجمع المصارف وقيادة الشرطة لتكمل على المؤسسات الحكومية الرسمية

كما جابت مجموعات من متطوعي الجمعيات المشاركة الأسواق وتوقفت عند التجمعات والصرافات وتم توزيع الكمامات على المارة والتحذير من خطر التراخي في الوقاية الذاتية

يذكر أن الحملة مستمرة لخمسة عشر يوماً على ساحة المحافظة