الجو غائم بشكل عام والحرارة حول معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة ويكون الجو باردا ليلا وخاصة على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية شهدت عدة محافظات هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 38 مم في منبج بمحافظة حلب.