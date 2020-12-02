مسؤول أمريكي يكشف بأن زاده كان هدف الكيان الإسرائيلي لمدة طويلة

كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الكيان الإسرائيلي يقف خلف جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

ونقلت شبكة سي ان ان الأمريكية عن المصدر الذي لم تكشف عن اسمه قوله: إن “فخري زاده كان أحد الأهداف الإسرائيلية لمدة طويلة في الماضي” مشيرا إلى أنه “عادة ما تطلع (اسرائيل) الإدارة الأمريكية على معلومات حول أهدافها والعمليات التي تعتزم تنفيذها” لكنه رفض تأكيد ما إذا كانت أخطرت إدارة دونالد ترامب بهذه العملية.

وأشار إلى أنه سيتم فرض عقوبات إضافية على إيران في غضون الأسبوع المقبل والذي يليه بعد أن أعطى ترامب وزير خارجيته مايك بومبيو الضوء الأخضر لمواصلة فرض ما تسميه الإدارة سياسة الضغوط القصوى على طهران خلال الشهرين القادمين.