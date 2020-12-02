منظومة جديدة للدفاع الجوي الروسي بدلا من “بانتسير”

أعلن المدير التنفيذي لقطاع الأسلحة في شركة روستيخ الروسية الحكومية بيكخان أوزدويف أن الشركة تقوم بتصميم مجمع متعدد المهام للدفاع الجوي من شأنه أن يحل محل منظومة بانتسير الروسية للصواريخ والمدافع المضادة للجو.

وقال أوزدويف: إن “المجمع الجديد قصير المدى للدفاع الجوي سيتم تزويده بأسلحة مختلفة من شأنها تدمير الأهداف البرية إلى جانب مواجهة مختلف الأهداف الجوية”، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأضاف: أن المجمع الجديد سيتم تصميمه على أساس منظومة “بانتسير إس” للصواريخ والمدافع المضادة للجو وغيرها من المنظومات الروسية الواعدة للدفاع الجوي، لافتا إلى أن هذه المنظومة ليس بمقدورها مكافحة الطائرات والمروحيات والدرونات فحسب بل وتدمير الصواريخ المجنحة والقنابل الجوية الموجهة، ويتم تدمير تلك الأهداف على مسافة حتى 20 كيلومترا وعلى ارتفاع يتراوح بين 3 أمتار و15 كيلومترا.

وأشار أوزدويف إلى أن استخدام منظومة “بانتسير إس” القتالية زوّد روسيا بخبرة جيدة تساعد الآن في تطوير وتحديث المنظومة وتصميم منظومة جديدة للدفاع الجوي ستحل محلها.